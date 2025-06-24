شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على: قدمنا مباراة كبيرة أمام بورتو.. وجماهير الأهلى صنعت الحدث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالثلاثاء، 24 يونيو 2025 08:03 ص
قال وسام أبو على، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يشعر بالحزن الشديد، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم التعادل مع بورتو البرتغالى بنتيجة 4-4.
وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وحصل على العديد من الفرص التى كان يجب تسجيلها، وهو ما حدث خلال مباراة إنتر ميامى التى تعادل خلالها الأهلى فى افتتاح البطولة.
وأضاف: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والتفاصيل الصغيرة يكون لها دور مهم للغاية فى حسم المباريات، والأهلى قدم أداءً قويًّا وسط ظروف صعبة، والفريق أثبت نفسه على الخريطة وأسعد جماهيره بالمردود الذى شاهده الجميع.
وأشار وسام أبو على إلى أن اللاعبين اجتهدوا وبذلوا كل ما يمكن خلال المباريات الثلاث، خاصة أن بورتو فريق قوى ولديه أسماء مميزة في كل المراكز.
وعن الهاتريك الذى سجله والفوز بجائزة رجل المباراة، قال: الحمد لله على هذا الأداء، ولكنى كنت أتمنى أن نتأهل إلى الدور الثانى، وفخور بما قدمته وبالتأكيد تسجيل ثلاثة أهداف فى بطولة مثل كأس العالم للأندية أمر إيجابى للغاية.
وشدد على أن جماهير الأهلي صنعت الحدث في البطولة، بعد أن تواجدوا بكثافة، وأن تواجدهم خلف الفريق شرف لأي لاعب، لافتًا إلى أن البطولة كانت فرصة عظيمة للتواجد على الساحة، وسوف يستفيد منها الجميع من أجل المنافسة بقوة على بطولات الموسم الجديد.
لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..
أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.
وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس ، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز