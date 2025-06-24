شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتسويق دونجا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، سواء بيع أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

وبدأت إدارة الزمالك تسويق اللاعب بناءً على توصية من لجنة التخطيط التى لا ترغب في استمرار دونجا، على أن يتم تسويقه أو الاستغناء عنه بالتنسيق مع جون إدوارد المديرالرياضى.

كما اتخذ دونجا خطوة فى مصيره مع الزمالك، حيث طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة.

وينتهى عقد دنجا مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسعى إدارة الندى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع غيره من اللاعبين.