شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مارتن يول يقود الأهلى للتتويج بالدوري أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 24 يونيو 2016، حصد النادى الأهلى اللقب رقم 38 فى تاريخ القلعة الحمراء من بطولة الدورى العام، بعدما غاب الدرع عن الجزيرة لمدة عام واحد استحوذ عليه الزمالك فى موسم 2015، الأهلى فاز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ليوسع الفريق الأحمر فارق النقاط بينه وبين الزمالك أقرب ملاحقيه إلى سبع نقاط كاملة قبل نهاية المسابقة بأسبوعين، ليتوج الأهلى رسميًا باللقب المحلى بعد الوصول إلى النقطة 74.

رمضان صبحى ووليد سليمان كانا أصحاب الانتصار الأبرز على الدراويش بعد أن سجل الثنائى هدفى الفوز قبل أن يقلص الغانى إيمانويل بناهينى الفارق فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، وقاد الاهلى لهذا اللقب الهولندى مارتن يول المدير الفنى وقتها للقلعة الحمراء.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.