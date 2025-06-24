شكرا لقرائتكم خبر عن جون إدوارد يغربل الصفقات المطلوبة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب جون ادوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك من غربلة الأسماء المقرر رحيلهم عن الفريق خلال الصيف الجارى، بتسويقهم للخروج للإعارة، وكذلك قائمة الأسماء النهائية المقرر انضمامها لصفوف الأبيض الفترة الجارية من بين القائمة المعروضة على النادى أو التى سبق وتم الدخول فى مفاوضات معهم الأيام الماضية على المستوى المحلى أو الأجانب.

ومن المقرر أن تكون الأسماء التى سيتم تحديدها من جون إدوارد تتناسب مع الزمالك، من حيث مدى حاجة الفريق لأمكانيات اللاعبين، وكذلك القيمة المالية المطلوبة لكل صفقة، حيث يواصل جون إدوارد تقييم اللاعبين المرشحين الانضمام للفريق ماديا بمقارنة مستواهم مع الأرقام المطلوبة للتعاقد معهم.

وفيما يخص ملف أجانب الفريق فيٌعد محمود بنتايج هو النادى الوحيد والذى ضمن البقاء مع اافريق بالموسم الجديد فى ظل بحث النادى عن عروض لتسويق لاعبيه المقرر رحيلهم.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على عدم التفريط مجانا في لاعبى الفريق ممن تم اتخاذ قرار برحيلهم، خلال الميركاتو الصيفى.

وتم الاستقرار على البحث عن عروض تسويقية لإعارتهم لأندية أخرى، أو دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية لضم لاعبين آخرين من الفرق الأخرى.

ويقوم جون إدوارد المدير الرياضى بالفريق بمهمة البحث عن عروض للاعبين المقرر رحيلهم ، لتحقيق أقصى استفادة من رحيلهم بدلا من انتقالهم لأندية أخرى مجانا.

وكان الزمالك استقر على رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم كل من محمد عاطف، أحمد رفاعى، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، حازم أسامة.