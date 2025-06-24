شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إعارة حمدى فتحى للأهلى وعودته للوكرة القطرى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت إعارة حمدى فتحى لاعب خط وسط الوكرة القطرى للنادى الأهلى بانتهاء مشوار المارد الأحمر اليوم فى كأس العالم للأندية.

وشارك حمدى فتحى مع التشكيل الاساسى للمارد الأحمر فى جميع المباريات التى خاضها الأهلى بالبطولة حتى خرج مصاباً فى لقاء بورتو البرتغالى بالشوط الثانى.

وتراجع مسئولو النادي الأهلي عن مُخاطبة نادي الوكرة القطري لشراء حمدي فتحي لاعب الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء استعارته بنهاية كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.

ورغم أن البعض داخل الأهلي طالب بضم حمدي فتحي نهائياً بعد انتهاء استعارته، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء تراجعوا عن هذه الفكرة بسبب ارتفاع سن اللاعب (31 عاماً)، كما أن مستواه تراجع بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته الحالية مع الفريق فى كأس العالم للأندية، فضلاً عن أن خط وسط الأهلي يضم حالياً لاعبين أكفاء ولا يحتاج تدعيماً.

وبذلك سيعود حمدي فتحي إلى ناديه القطري بعد انتهاء منافسات الأهلي فى كأس العالم للأندية.

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وانتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.