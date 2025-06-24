شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يعين كريم درويش رئيسا للجنة الفنية للأولمبياد ونور الشربينى ضمن الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

قرر الاتحاد المصرى للاسكواش تكليف كريم درويش بطل العالم السابق، برئاسة اللجنة ألفنية الاستشارية استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، كما تم تعيين كل من البطل المصرى المعتزل مؤخراً على فرج، ونور الشربيني بطلة العالم للاسكواش، أعضاءً باللجنة.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى..

كريم درويش – رئيسا للجنة

هشام العطار – عضوا باللجنة

نور الشربينى – عضوا باللجنة وممثلة اللاعبين واللاعبات

على فرج – عضوا باللجنة

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد المصرى للاسكواش عن توصله إلى اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، لتسهيل إجراءات سفر اللاعبين فى ألفترة المقبلة للمشاركة فى البطولات الدولية المختلفة، خاصة فى وجود صعوبات لاستخراج تلك التأشيرات.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالي:

نظرا لمواجهة بعض اللاعبين واللاعبات المشاركين فى بطولات دولية لبعض الصعوبات فى استخراج تأشيرات السفر على مدار العام للدول الأجنبية، طبقا لأجندة بطولاتهم فى منظمة اللاعبين المحترفين PSA، فقد تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمخاطبة الإدارة العامة للعلاقات الدولية لتسهيل إجراءات التأشيرات للاعبين واللاعبات على أن يتم موافاتنا ببيانات المشاركات قبل البطولة بشهرين على الأقل حتى يتسنى للاتحاد والعلاقات الدولية فى الوزارة مخاطبة تلك السفارات وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.