شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم زيزو فى مواجهة الأهلى وبورتو بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

قدم أحمد سيد زيزو صانع ألعاب النادى الأهلى، مستوى متميزا فى مواجهة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالى، التى جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت أرقام زيزو خلال المباراة كالتالى..

ـ التقييم 8.4 ثاني أفضل لاعب بعد وسام أبو علي

ـ لعب 90 دقيقة

ـ حصل على ركلة جزاء

ـ صنع 3 فرص

ـ سدد 3 كرات من بينهم اثنتين على المرمى

ـ مرر الكرة 31 مرة من بينهم 29 مرة صحيحة بنسبة 94%

ـ قام بمراوغة واحدة صحيحة

ـ لمس الكرة 55 مرة

ـ حصل على 4 أخطاء

ـ استعاد الكرة 4 مرات

وانتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

أهدر الأهلى انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى فى ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلى مشواره فى كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.