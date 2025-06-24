شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب تقارير دورية عن المصابين قبل مباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا متابعة موقف المصابين وتقديم تقارير دورية عنهم قبل معسكر سبتمبر المقبل الذى يشهد مباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026.

ويعانى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم لاعبا المنتخب من الإصابة التى تهدد باستبعادهما من المعسكر المقبل فى حالة عدم الجاهزية الكاملة، لذا يرغب حسام حسن فى متابعة موقفهما لحسم قرار استدعائهما للمعسكر المقبل من عدمه.

وتعرض إمام عاشور للإصابة فى كسر فى الترقوة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية ويأمل حسام حسن فى تعافيه ولحاقه بمعسكر سبتمبر، بينما يشرف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، على البرنامج التأهيلي للمدافع الدولي محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، وذلك بقرار مباشر من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

ويتواجد عبد المنعم حاليًا في القاهرة لاستكمال رحلة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الموسم الماضي مع فريقه.

ويأمل محمد عبد المنعم في التعافي بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، وذلك لضمان مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إقامتها في المغرب في ديسمبر.