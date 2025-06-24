شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا منتخب مصر تحت 17 و 16 عاما يشاركان فى ورشة عمل فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد إبراهيم مدرب عام المنتخب الوطنى تحت 17 عاما، وكريم أيمن مدرب المنتخب الوطنى تحت 16 عاما، في ورشة عمل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التي يتم تنظيمها حاليا في كوت ديفوار.



تشهد ورشة العمل مشاركة العديد من مدربى المنتخبات ، وعلى رأسها المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم في قطر تحت 17 عامًا، من أجل الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بالبطولة.



تهدف الورشة للعمل على تطوير اللاعبين وتبادل الخبرات، من أجل نجاح بطولة كأس العالم المقبلة.



ويشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في النسخة المقبلة من كأس العالم، بعد تأهل من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنها المغرب.