شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعزز رقمه القياسى فى كأس العالم للأندية بالوصول للمباراة رقم 18 والان مع تفاصيل الخبر

نجح حسين الشحات نجم النادى الأهلى، فى تعزيز رقمه القياسى فى كأس العالم للأندية، بعد مشاركته أساسياً مباراة بورتو البرتغالى بالجولة الثالثة من دور المجموعات والتى انتهت بالتعادل 4-4.

ورفع حسين الشحات رصيده من المشاركات فى كأس العالم للأندية إلى 18 مباراة، بعد مشاركته فى مباراة بورتو، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها.

وكان الشحات شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بكأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.

ووجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الأحد الماضى ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء الهجوم على الشحات بعدما تسبب برعونة فى ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة شبه انفراد أمام المرمى فى ظل وجود 4 من زملائه بجانبه، وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.