شكرا لقرائتكم خبر عن غضروف الكتف يٌبعد دولا عن سلة الاتحاد شهرين والان مع تفاصيل الخبر

خضع أحمد عادل دولا لاعب فريق سلة الاتحاد السكندرى إلى عملية جراحية في الكتف خلال الساعات الماضية، بعد إصابته خلال المشاركة مع الفريق بمنافسات بطولة BAL التي أقيمت في جنوب أفريقيا وحقق خلالها الفريق المركز الرابع.

وخضع دولا لجراحة غضروف الكتف و المقرر أن تبعده عن الصالات لمدة شهرين قادمين، وهو مايتسبب في تغيبه عدة أيام عن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحقق الاتحاد السكندرى المركز الرابع ببطولة BAL بعد الخسارة أمام الجيش الرواندى بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن أحمد خلف بيبو لاعب فريق سلة الاتحاد السكندرى انتقل إلى النادى الأهلى خلال ميركاتو الصيف، بعد نهاية عقده مع زعيم الثغر.