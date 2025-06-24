شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تجديد عقود اللاعبين بشروط النادى تجنبا لتكرار سيناريو زيزو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في سياسة المفاوضات مع اللاعبين ممن تنتهى عقودهم أو قاربت على الانتهاء، أو من يرغب النادى في تمديد التعاقد معهم .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن تجديد العقود سيتم بشروط الزمالك خاصة بعدما شهدته المفاوضات مع أحمد سيد زيزو خلال الأشهر الماضية، وفى النهاية رحل عن الفريق.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم التفاوض مع اللاعبين وفقا لشروط النادى، ومن يرغب في الاستمرار فيتم تجديد عقده مع الفريق، ومن يريد الرحيل فلا مانع أمامه.

يذكر أن زيزو لاعب الفريق السابق انتقل إلى النادى الأهلى رافضا تجديد عقده مع الزمالك، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر ، لينتقل فى النهاية للفريق الأحمر، وشارك معهم فى منافسات كأس العالم للأندية.