شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..أحمد سامى مديرا فنيا لفريق الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الاتحاد السكندرى تولى أحمد سامى المهمة الفنية لفريق كرة القدم بالنادى خلفا لمجدى عبد العاطى الذى تقدم باستقالته.

واتم الاتحاد الاتفاق مع سامى بعد الجلسة التي جمعت محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى مع أحمد سامى للاتفاق على العديد من الموضوعات الخاصة بشئون الفريق.

وقرر المجلس تفويص أحمد سامى بتشكيل الجهاز المعاون وذلك إيمانا بأن منحه هذه الصلاحيات كاملة سيساهم في تعزيز الانسجام وينعكس إيجابيا على أداء الفريق المرحلة المقبلة.

وتوصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق نهائي مع أحمد سامي على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تقدم بالاستقالة من منصبه عقب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي السابق.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندرى عبر الفيس بوك صورة لأحمد سامى مع التعليق عليها:" الكابتن أحمد سامى مديراً فنياً لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى".