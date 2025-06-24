شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إعارة يحيى عطية الله للأهلى وعودته لسوتشى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت إعارة المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر لسوتشى الروسى للنادى الأهلى بنهاية مشوار المارد الأحمر اليوم فى بطولة كأس العالم للأندية.

وانتقل عطية الله إلى الأهلي الصيف الماضي من سوتشي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشرائه مقابل مليون و500 ألف يورو ورفض المارد الأحمر حتى الآن تفعيل بند الشراء.

وشارك يحيى عطية الله فى مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى للمرة الأولى بعد غياب طويل بسبب الإصابة وظهر النجم المغربى بشكل مميز فى الجبهة اليسرى، رغم خسارة المارد الأحمر بهدفين دون رد لكنه لم يشارك فى مباراة انتر ميامى ومباراة بورتو.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المغربى 2 مليون دولار، وشارك يحيى عطية الله مع الأهلى في 22 مباراة، سجل هدفا وصنع 3 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بالدوري المصري وكأس السوبر المصري في حين توج بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة أثناء لعبه للوداد المغربى.

وقال يحيي عطية الله، خلال تصريحات تليفزيونية، "أمتلك الفترة الحالية بعض العروض للرحيل، ولكن اتفقت مع النادي الروسي أن تكون الأولوية للنادي الأهلي، حيث إن لدي رغبة في الاستمرار داخل القلعة الحمراء بسبب النظام الذي يحكم النادي، وهذا أكثر شىء أعجبني، بالإضافة إلى جماهير النادي الكبيرة في كل مكان".

وأضاف يحيى عطية الله "تجربتى مع الأهلي حتى هذه اللحظة إيجابية البداية كانت جيدة للغاية ولكن الإصابة التي يكرهها أي لاعب أثرت عليّ كثيرًا معنويًا وجسديًا عندما تعرضت لها في النادي وخسارة مباراة السوبر الأفريقى أكثر مباراة أحزنتنى بينما مباراة السوبر المصرى من أفضل المباريات التي قدمتها مع الفريق الأحمر".

وتنتهي إعارة عطية الله إلى الأهلي من نادي سوتشي الروسي بنهاية كأس العالم للأندية، حسب العقد الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة الصيف الماضي.

وعانى "أسد الأطلس" من شبح الإصابة في فترات مختلفة خلال الموسم الماضى.

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وانتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.