شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة فيصل بعد العودة من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلى من حسم صفقة التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم محلي في الموسم الجديد، باعتباره من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نظرائهم في البنك الأهلي من أجل حسم صفقة أسامة فيصل بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من أمريكا عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث تفوق فيصل على الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف الحالي مثل محمد شريف مهاجم الفريق السابق، وعمرو ناصر وأحمد شريف مهاجمي فاركو.

ويرغب النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مالي مع البنك الأهلي من أجل حسم الصفقة، مع التخلي عن بعض لاعبيه المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء للدخول في صفقة تبادلية مقابل ضم فيصل من البنك الأهلي.

ويهتم البنك الأهلي بضم أكثر من لاعب في صفوف الأهلي، مثل خالد عبد الفتاح وعمر الساعي، وبعض اللاعبين الشباب.

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انتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.