شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد حفل توزيع جوائز المبادرات والأفكار الفائزة بمسابقة بداية حلم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل توزيع الجوائز لأصحاب المبادرات والأفكار الفائزة بالنسخة الثانية من مسابقة بداية حلم 2025، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وشارك في النسخة الثانية من المسابقة والتي أقيمت في مجالي المبادرات والأفكار، حيث شارك 412 مبادرة تم تسجيلها بمسار المبادرات، كما شارك في مسار الأفكار 582 فكرة.

وتهدف مسابقة “بداية حلم” إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.

كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة على الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 2030 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، وخلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.

وفي حديثه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده في حفل الختام مع الشباب المصري الطموح اصحاب العديد من الرؤي والافكار، لمسابقة “بداية حلم 2025”، والتي تحظى برعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودعمها اللامحدود لطموحاتهم وإبداعاتهم.

موضحا أن وزارة الشباب والرياضة، خلال هذه المسابقة سعت جاهدة لتوفير بيئة محفزة للشباب، تتيح لهم تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس. من خلال مسارين وهما "مسار المبادرات" الذي يدعم الأفكار المجتمعية المثمرة والمنفذة على أرض الواقع، وايضا "مسار الأفكار" الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب الأفكار المبدعة على تنفيذها وتحقيقها. وهذا يعكس إيمان الدولة الراسخ بأن كل مبادرة وكل فكرة، مهما بدت بسيطة، تحمل في طياتها بذور التغيير والإيجابية.

مثنيا على جميع الجهود المبذولة من الشباب ومؤكدا على أن كل ما قدموه من مبادرات وأفكار يعكس الوعي بأهمية العمل الوطني والمجتمعي، وحرص الشباب على ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية.

واختتم وزير الشباب حديثه موجها الشكر للسيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة لهذه المسابقة، ولجميع القائمين عليها والداعمين لها.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخمس مراكز الاولي في مساري المسابقة، حيث جاءت النتائج كالتالي:

المركز الأول مبادرة "FOODIX"، وهي تهدف الى الاستفادة من الغذاء المهدر واعادة تدويره مرة اخري في عدد من الصور ليتم استخدامه.

المركز الثاني مبادرة "هنشوف بلادنا على العجلة"، والتي تهدف الى تنشيط السياحة الداخلية عن طريق تنظيم جولات داخل مصر باستخدام الدراجة.

المركز الثالث مبادرة "بادر واحنا معاك"، وتهدف الى تأهيل وتدريب الشباب فاقدي ذويهم او اهاليهم من سن 18 عاما الى 24 عاما.

المركز الرابع مبادرة "حكاية صعيد"، وهي مبادرة فنية تهدف الى تقديم الخدمات للفتيات في الصعيد لتمكينهم وتاهيلهم

المركز الخامس مبادرة "نادي حوار ديدوسيا"، وهي تهدف الى تقديم تجربة تفاعلية لافراد المجتمع لطرح ارائهم وافكارهم والتشاور فيها.

كما كرم الوزير الفائزون الثلاثة الأوائل في مسار الأفكار كالتالي:

المركز الاول "Multi-Controlled Wheelchair"، تهدف الفكرة الى دعم ذوي القدرات الحركية.

المركز الثاني "واهبون"، والتي تهدف الى استخدام التطبيق الذي تم انشاءه لاتاحة اكياس الدم في المستشفيات وتوصيلها الى محتاجينه من خلال شبكة يتم ربطها من اجل خدمة المرضي.

المركز الثالث "Neurofy"، وهو جهاز ذكي يتم وضعه على راس المريض حيث يتنبأ قبل حدوث النوبات للمرضي وذلك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



جانب من المبادرة



وزير الشباب و الرياضة



توزيع جوائز بدايةحلم



مبادرة بداية حلم



اشرف صبحى



بداية حلم



وزير الرياضة



صبحى مع المشاركين



احد المشاركات