شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى يعلن الرحيل عن الإسماعيلى :"لم أبخل بجهد أو عرق ..شكراً لكم" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد حمدى لاعب النادى الاسماعيلى رحيله عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الصفراء ، وكتب اللاعب عبر فيس بوك :"بشكر كل جمهور النادى الاسماعيلى العظيم على دعمه ومساندته ليا طوال فتره تواجدى ف النادى العريق ويشهد الله انى لم ابخل بجهد او بعرق على النادى ف يوم من الايام واتشرفت انى حملت شاره كابتن النادى الاسماعيلى اللى حملها الكثير من النجوم الكبار والعظام واتمنى من كل قلبي التوفيق للنادى الاسماعيلى الكبير وجمهوره العظيم الوفى الذى كان يساند النادى ف كل الظروف وكان وراء النادى ف كل مكان وتحت اى ظروف شكرا لكم .. واتمنى ان يوفقنى الله ف الخطوه القادمه شكرا النادى الاسماعيلى وجمهوره العظيم".

ولعب حمدي في الإسماعيلي منذ عام 2015 قادما من المنصورة ، وخاض عماد حمدي 263 مباراة مع الإسماعيلي وسجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين.

أكد مصدر داخل النادى الإسماعيلى، أن الفريق لم يتحدد له حتى الآن موعد لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل، لحين حسم موقف تامر مصطفى المدير الفني للفريق سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقال مصدر داخل الإسماعيلى، إنه لم يتم تحديد أي موعد لبداية فترة الإعداد حتى الآن، لحين الاستقرار على المدرب الذى سيخوض التدريبات.

وانتهى تعاقد الإسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة، بنهاية موسم الدراويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق الأصفر المركز الثالث.

ولم يحسم مسئولو الإسماعيلى موقفه حتى الآن، سواء بالبقاء أو الاكتفاء بالمدة التي خاض بها الدراويش وتوجيه الشكر له والاستعانة بمدرب جديد قد يكون أجنبيا بنسبة كبيرة.

وتسلم مسئولو الإسماعيلى تقرير تامر مصطفى المدير الفنى للدراويش النهائي عن الفريق واللاعبين الراحلين والمراكز التي يريد تدعيمها، ومناقشة ما قدمه مع الفريق لحسم مصيره سواء بالتجديد أو توجيه الشكر له.