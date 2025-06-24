شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين مقدوني ومدرب شباب إسبانيا لتولى مهمة رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسئولو نادي الزمالك بين أكثر من مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد خلال المرحلة المقبلة .

ودخل في الصورة كلا من خافيير فرنانديز مدرب منتخب إسبانيا للشباب، والمقدوني لازاروف مدرب مقدونيا و أيضا ستين مدرب منتخب ايسلندا .

عاد المدير الفنى الأجنبى لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل للصورة مجدداً، بعد فشل المفاوضات مع باسم السبكى الذى جدد تعاقده مع الترجى التونسى.

وجاء ذلك أيضا فى ظل قرار مجلس إدارة نادى سموحة تجديد الثقة فى حسين زكى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق وسط تمسك نادي سموحة باستمراره.

ويبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى المدرسة الأجنبية ، بالرغم من أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين، أمثال أيمن صلاح وحسن زكى وباسم السبكى ومدى أبو المجد.

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤوس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.