شكرا لقرائتكم خبر عن ساليفو وفان ديريك الناجيان الوحيدان من مذبحة الأجانب في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري على إنهاء الارتباط مع كل اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق بخلاف الثنائي مورو ساليفو وفان ديريك، حيث يرغب في بقاء الثنائي بعدما ظهرا بمستوى جيد مع زعيم الثغر في الموسم الماضي.

واستقر مسئولو الاتحاد على إنهاء الارتباط مع باقي الأجانب وهم ايمانويل ابياه وفليبي ناسيمنتو وموسى عبد اللاي وأوبين كرامو وصديق اسياكا مع بقاء الثنائي ساليفو وديريك.

حدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري غدا الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

ولم يتحدد موقف أحمد سامي من قيادة التدريبات في ظل عدم توقيع عقود تدريب الاتحاد السكندري حتى الآن، أو إسنادها لأحد أبناء النادي لحين التوصل لاتفاق نهائي، في ظل تمسك سامي بتحقيق بعض الضمانات قبل توليه المهمة، لمساعدته في النجاح في مهمته الجديدة.

وأجل أحمد سامي توقيع عقود تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، انتظارا لوفاء إدارة النادي ببعض الضمانات التي طلب تنفيذها قبل توليه مهمة تدريب زعيم الثغر في الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد.