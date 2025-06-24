شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع عبد الكافي رجب حارس دجلة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى بتروجت على توقيع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، ليكون أولى صفقات الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل عبد الكافي رجب الذي سبق له الدفاع عن عرين الأهلي ، عن صفوف نادي وادي دجلة بعد انتهاء تعاقده ولم يتم التجديد له، ليتوصل لاتفاق مع الفريق البترولى على التوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة.

وعاد فريق بتروجت إلى التدريبات مساء الاثنين، بعد إجازة كبيرة منحها سيد عيد للاعبين بعد انتهاء الموسم الماضى، الذى قدم فيه الفريق مستويات مميزة بعد نهاية الدور الأول فى مجموعة المنافسة على اللقب.

وتلقى أكثر من لاعب فى بتروجت لعروض للرحيل عن الفريق والتى جاء فى مقدمتهم رشاد المتولى الذى انتقل إلى مودرن سبورت فى صفقة انتقال حر، وحامد حمدان الذى تلقى أكثر من عرض آخرها من البنك الأهلى الذى اقترب من ضم اللاعب، بالإضافة إلى توفيق محمد وهادى رياض.