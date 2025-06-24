شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ غداً مرحلة الإعداد للموسم الجديد ببور فؤاد تحت إشراف نبيل الكوكي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، غداً الأربعاء، ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، بأحد الأكاديميات الخاصة ببور فؤاد، استعداداً لانطلاق معسكر الفريق غداً الأربعاء تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق.

أتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكافة تفاصيل التعاقد عقب وصوله إلى بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس، وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.