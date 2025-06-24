الامارات | «فرجان دبي» يعلن انطلاق برنامج التدريبات الصيفية لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فرجان دبي» عن انطلاق برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان لكرة القدم، للفئات العمرية من مواليد 2009 وحتى مواليد 2019، وذلك بالشراكة مع أكاديمية هاتريك.

وتقام التدريبات في 3 مدارس بإمارة دبي هي مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار، ومدرسة حمدان بن راشد بالورقاء، ومدرسة القيم بمنطقة البرشاء 2.

ويستمر برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان حتى 30 سبتمبر 2025، فيما خصّص النادي مواعيد يومية من الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً لإقامة التدريبات، على أن تنقسم حسب الفئات العمرية؛ إذ تم تخصيص الفترة من الخامسة وحتى السادسة مساءً للبراعم (مواليد 2016- 2017- 2018- 2019)، والفترة من السادسة إلى السابعة مساءً للناشئين (مواليد 2013- 2014- 2015)، والفترة من السابعة إلى الثامنة مساءً للأشبال (مواليد 2009- 2010- 2011- 2012).

وأوضحت فرجان دبي، أن هناك إقبالاً كبيراً من الأسر على إشراك أبنائهم في التدريبات الصيفية لناي الفرجان، إيماناً منهم بدوره في توفير بيئة رياضية محفّزة داخل الأحياء السكنية، تمكّن الأطفال والشباب من ممارسة الرياضة ضمن إطار احترافي يشمل جميع الأعمار، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى بداية النصف الثاني من شهر يونيو الجاري 219 لاعباً.

بيئة رياضية متكاملة

من جانبها، أكدت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي، أن انطلاق تدريبات نادي الفرجان، بالتعاون بين فرجان دبي وأكاديمية هاتريك، يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة رياضية متكاملة للأطفال والشباب في الأحياء السكنية بدبي، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والرياضية والبدنية.

وقالت علياء الشملان: «نحرص في فرجان دبي على إطلاق مبادرات رياضية ومجتمعية تعزز من الترابط بين سكّان الأحياء، وتوفّر لأبنائنا مساحات آمنة ومحفّزة لممارسة النشاط البدني خلال فترة الإجازة الصيفية، ويأتي برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان لكرة القدم ليواكب احتياجات مختلف الفئات العمرية، ويقدّم تجربة رياضية متكاملة داخل بيئة مجتمعية ملائمة».