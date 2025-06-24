شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا في قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعد قرار محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، بالتراجع عن اعتزال الكرة ، و إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة ، تقرر إدراج اسمه في القائمة الأولى للفريق الأول المقرر إرسالها إلى اتحاد الكرة في موعد أقصاه 28 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يرسل الزمالك قائمة الفريق الأولى لاتحاد الكرة، على أن تتضمن اسم محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

واستقر شيكابالا قائد الزمالك على الاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، وتراجع الفهد الأسمر عن فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن تعاقده مع النادى مستمرًا لنهاية الموسم المقبل.

وزادت رغبة شيكابالا في إكمال عقده ومواصلة مسيرته مع الفريق الأبيض بعد تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.