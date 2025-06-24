شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: فيستون ماييلى لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم الفريق، لم يتلق أى عروض رسمية من أندية خارجية للرحيل عن الفريق السماوى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن أى عروض يتلقاها اللاعب بشكل مباشر أو يقوم بمناقشتها لا يمكن الاعتراف بها إلا إذا وصلت بشكل رسمى للنادى، حتى يتم البت فيها.

وفاوض الفتح السعودى نادى بيراميدز، بشكل غير رسمى من أجل تخفيض المقابل المادى الذى تم تحديده من قبل إدارة الفريق السماوى للاستغناء عن خدمات الكونغولى فيستون ماييلى.

وحدثت مفاوضات أولية بين الفتح السعودى وبيراميدز، الذى حدد 3 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، وهو ما يراه نادى الفتح مبلغا ضخما جدًا.

وتسعى إدارة الفتح السعودى للوصول لمبلغ يرضى الطرفين من أجل اتمام الصفقة، حيث يتمسك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفتح بالتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وفعل مسئولو بيراميدز الموسم الإضافى فى عقد فيستون ماييلي، وفقًا للبند المذكور فى تعاقد الطرفين، حيث يحق للفريق السماوى تفعيل الموسم الإضافى بشرط إخطار اللاعب قبل نهاية الموسم.

ورغم تفعيل بيراميدز البند وإبلاغ اللاعب بالرغبة فى استمراره لموسم إضافى، إلا أن فيستون ماييلى يتمسك بالرحيل عن بيراميدز فى ظل تلقيه عروضاً خارجية، ورغبة زوجته فى الرحيل.

ويعمل بيراميدز فى الوقت الحالى على البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتعويض رحيل فيستون ماييلى حال الاستقرار على هذا الأمر، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.