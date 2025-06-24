شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب برحيل عمر كمال عبد الواحد ضمن الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

رحب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو برحيل عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال الاستعانة به ضمن الصفقات التبادلية للحصول على خدمات لاعب آخر فى ظل عدم تقديمه الإضافة الفنية المنتظرة.

دخل عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي حسابات نادي سيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث لم يشارك اللاعب بالشكل الكافي وكان يتواجد على دكة البدلاء، ولم يشارك سواء فى مركز الظهير اليمن أو الجناح اللذين يجيد اللعب فيهما.

وكان التوجه لدى مسئولي الاهلى هو الإبقاء على اللاعب باعتباره البديل الأول لمحمد هاني الظهير الأيمن الأساسي ولكن تراجع مستواه وكثرة إصاباته وعدم ظهوره بشكل مميز فى الدقائق التى يحصل عليها دفعت المسئولين للترحيب برحيله.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.