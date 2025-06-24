شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة: لم نتلق عروضا رسمية لضم محمد علاء ولن نمانع رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في نادي الجونة أن محمد علاء حارس مرمى الفريق لم يتلقى عروضا رسمية من أندية الدوري المصري بعد تردد أنباء عن اهتمام الزمالك بالحارس.

وقال المصدر لليوم السابع: "محمد علاء حارس مميز وهو أحد أعمدة الفريق، لكننا لن نمانع رحيله في حال وصول العرض المناسب".

ولعب محمد علاء مع الجونة في الموسم الحالي 25 مباراة بجميع المسابقات بواقع 2250 دقيقة.

وأعلن نادي الجونة رسميًا تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.

وجاءت أرقام محمد علاء حارس الجونة كالتالي:

المباريات: 25

الأهداف التي استقبلها: 18 هدفًا

التصديات: 69 تصديًا (الأكثر في الدوري)

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 47 تصديًا (الأكثر في الدوري)

شباك نظيفة: 11 مباراة (الأكثر في الدوري مناصفة مع محمود جاد)