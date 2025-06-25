شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأربعاء، 25 يونيو 2025 01:30 ص
تنطلق فجر اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجارى.
وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني من المباريات كالتالي:
ـ فيروز أبو الخير والأمريكية أوليفيا ويفر
ـ مصطفى عسل ويوسف سليمان
ـ كريم عبد الجواد والنيوزيلندي بول كول
ـ نوران جوهر والإنجليزية جورجينا كيندي
وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:
مجموعتي الرجال:
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.
مجموعتي السيدات:
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.
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