شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يترقب موقفه في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب سيف جعفر ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل غربلة اللاعبين من جانب جون إدوارد المدير الرياضى الجديد.

ويبحث سيف جعفر عن المشاركة بصفة أساسية، خاصة أن فرص مشاركته مع الزمالك لم تكن بالشكل الكاف، رغم تألقه في أخر مباريات الموسم مع الفريق إلا أنه خطف الأنظار خلال المواجهات التي كان يشارك بها.

سيف جعفر يرغب في حسم مصيره مع الزمالك، سواء بخروجه للإعارة أو الانتقال بشكل نهائي لأى فريق بالدورى .

اقترب جون ادوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك من غربلة الأسماء المقرر رحيلهم عن الفريق خلال الصيف الجارى، بتسويقهم للخروج للإعارة، وكذلك قائمة الأسماء النهائية المقرر انضمامها لصفوف الأبيض الفترة الجارية من بين القائمة المعروضة على النادى أو التى سبق وتم الدخول فى مفاوضات معهم الأيام الماضية على المستوى المحلى أو الأجانب.