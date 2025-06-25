شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة نبيل الكوكي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، بأحد الأكاديميات الخاصة ببور فؤاد، تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس، وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.