شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع موقف ريبيرو من ملف الصفقات الجديدة بعد نتائج المونديال والان مع تفاصيل الخبر

ينوي مسئولو الاهلى معرفة موقف الاسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى لفريق الكرة من تدعيمات المارد الاحمر في ضوء نتائجه بكاس العالم للأندية والمراكز التي تحتاج تدعيم قبل مطلع الموسم الجديد لاسيما وأن هناك رغبة أهلاوية في ضم أكثر من لاعب في عدة مراكز أبرزها الظهير الأيمن والظهير الأيسر والهجوم وسيتحدد موقف هذه الأمور خلال الجلسة المُرتقبة للمدرب الأسباني مع إدارة النادي.

وحصد النادى الأهلى مليون دولار بعد التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالى فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأنية حسب لائحة البطولة التى أعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" .

كان الأهلى قد حصد مليون دولار من التعادل فى المباراة الأولى أمام إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح البطولة.

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وأهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.