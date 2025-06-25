شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز معسكرات خارجية للشباب والناشئين استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم، التجهيز لمعسكرات خارجية لمنتخبي الشباب مواليد 2005، والناشئين مواليد 2008، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للشباب والناشئين المقرر اقامتهما في تشيلي وقطر على الترتيب.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، حيث أسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان

بينما أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إنجلترا - فنزويلا - هايتي، ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.



وسلم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، خطة إعداد الفريق للجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي.



بينما طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد الكاس، إقامة معسكر تدريبي مغلق خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض غمار بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.