شكرا لقرائتكم خبر عن الهزيمة بثلاثية و100 ألف جنيه عقوبة اقتحام الجماهير في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مجموعة من العقوبات الصارمة التي ستطبق على الأندية والجماهير في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها.



وتضمنت القائمة الجديدة، التي حصل الخليج 365 على بعض تفاصيلها، مجموعة من الإجراءات المشددة التي تشمل غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى عقوبات رياضية قد تصل إلى خسارة الفرق ونقل المباريات.



وفي حال قيام الجماهير باقتحام ملعب المباراة (سواء كانت المباراة بجمهور أو بدون جمهور أو بجمهور فريق واحد)، فإن الفريق المعني سيخسر المباراة 3-0 + 100,000 جنيه مصري.



ونصت العقوبات أيضا أنه إذا قامت الجماهير بإتلاف الاستاد، فستكون العقوبة "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري + تكلفة الإصلاح التي يدفعها النادي المتسبب في الإتلاف"، واستقرت الرابطة على أنه في حال التكرار، سيتم معاقبة النادي بإقامة مباراة بدون جمهور بالإضافة إلى غرامة قدرها 200,000 جنيه مصري.



يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمنافسات الرياضية، والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الكرة المصرية وتعيق تطورها. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في ردع المخالفين وتعزيز الانضباط بين الجماهير والأندية على حد سواء.