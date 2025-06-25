شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات مصرية فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من در المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورنتو الكندية خلال الفترة بين 23 الى 27 يونيو الجارى.

وجاءت نتائج المصريين في الجولة الثانية كالتالى..

فوز كريم عبد الجواد على محمد الشوربجي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-10, 9-11, 11-3.

فوز نوران جوهر على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-2, 11-4.

فوز مصطفى عسل على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-6, 11-4.

فوز فيروز أبو الخير على الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-11, 11-9, 11-7.

هزيمة يوسف سليمان أمام الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-5, 11-9.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتا الرجال..

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتا السيدات..

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.