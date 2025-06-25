شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة اليوم قادمة من أمريكا بعد انتهاء رحلة مونديال الاندية والان مع تفاصيل الخبر

تصل بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى للقاهرة اليوم فى الاربعاء فى تمام الرابعة عصراً قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بعد رحلة طيران تستغرق 22 ساعة بعد انتهاء مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى الولايات المتحدة الامريكية فى السادسة مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية وهبطت الطائرة ترانزيت فى دبى لمدة 4 ساعات ثم واصلت طريق العودة للقاهرة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء فى فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدورى، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.