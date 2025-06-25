شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الحفاظ على لاعبيه بتجديد عقودهم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا الحفاظ على لاعبيه من الرحيل بتجديد عقودهم من أجل الإبقاء على خدماتهم في المواسم المقبلة، وقطع الطريق على الأندية من التواصل معهم.

ونجح مسئولو سيراميكا في تجديد عقود أكثر من لاعب في الفريق الفترة الماضية مثل أحمد رمضان بيكهام قبل إعارته للأهلى، ومحمد شكرى وسعد سمير، وتفعيل بند شراء إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، وأخيرا الاتفاق مع رجب نبيل على تمديد عقده لمدة موسمين.

ويسعى مسئولو سيراميكا للحفاظ على القوام الأساسى للفريق بناء على طلب على ماهر المدير الفني للفريق، والذى يبحث حاليا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

وحصل مسئولو سيراميكا على توقيع الكاميرونى جوناثان بعد انتهاء عقده مع مودرن سبورت، كما قدم عروضا لكل من محمد علاء حارس الجونة وكريم نيدفيد لاعب وسط الأهلى وغنام محمد لاعب مودرن سبورت.