شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد محمد شريف النهائى للانضمام للفريق والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الرد النهائى من محمد شريف لاعب الأهلى والخليج السعودى السابق، على العرض الذى تقدم به الأبيض للاعب لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف.

وأنهى الزمالك مع محمد شريف الاتفاق على كافة تفاصيل الانتقال للقلعة البيضاء بما فيها الأمور المالية، إلا أن اللاعب لم يوقع على عقود اللعب للأبيض، انتظارا لموقف الأهلى من عودته للفريق الأحمر مرة أخرى.

وتلقى اللاعب خلال الأيام الماضية 3 عروض من أندية محلية وهى كل من الزمالك، بيراميدز، بالإضافة إلى زد، إلا أنه ينتظر قرار الأهلى النهائي بضمه للفريق من عدمه، أملا منه في العودة لفريقه السابق خاصة برحيل مارسيل كولر المدير الفني مدرب الأهلى السابق، والذى لم يكن مقتنعا بإمكانيات اللاعب، وتولى ريبيرو المهمة بتدريب الأهلى.

وكان الزمالك قد أنهى الاتفاق مع محمد شريف خلال تواجده فى السعودية، وقبل عودته للقاهرة، إلا أن اللاعب تراجع وقتها قبل الإعلان عن الصفقة رسميا، انتظارا لرد الأهلى أيضا.