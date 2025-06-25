شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر للسلاح بالبطولة الإفريقية للكبار فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب المصري للسلاح بطولة أفريقيا للكبار في الثلاث أسلحة "سيف وسيف مبارزة وشيش" للرجال والسيدات المقامة خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بمدينة لاجوس النيجيرية.

وقد أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة طارق الحسيني، عن قائمة المنتخب الوطني للكبار المشارك في البطولة الإفريقية فى نيجيريا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف كالتالي، على مستوى الرجال، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، أما على مستوى السيدات، ندى حافظ، نجوى نوفل، ريناد الدكش، العنود حازم.

أما قائمة سلاح الشيش فتضم، على مستوى الرجال، محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، كريم مدحت، وعلى مستوى السيدات، نهى هاني، ملك حمزة، سارة حسني، جنى إيهاب.

فيما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة على النحو التالي، على مستوى الرجال، محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، محمود السيد، وعلى مستوى السيدات، ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان.

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من، السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من، الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.