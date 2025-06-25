شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعود لحسابات الأهلي لتدعيم هجومه في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عاد محمد شريف لاعب الأهلي والخليج السعودي السابق إلى دائرة اهتمامات مسئولي القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، في ظل حاجة النادي للتعاقد مع مهاجم محلي بخلاف الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في استعادة محمد شريف بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، ووجود رغبة في تدعيم خط الدفاع، لاسيما في ظل مغالاة نادي البنك في طلباته المالية للموافقة على بيع اللاعب إلى النادي الأهلي في الميركاتو الحالي.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين الثنائي أسامة فيصل وهو الخيار الأول ثم محمد شريف وهو الخيار الثاني لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، حيث يرجح مسئولي النادي الأهلي كفة أسامة فيصل عن شريف بسبب عامل السن والاستفادة منه لفترة طويلة، بخلاف أنه يملك إمكانيات فنية عالية.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.