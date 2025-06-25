شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على رحيل تامر مصطفى والتعاقد مع مدرب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، على توجيه الشكر لتامر مصطفى المدير الفني للدراويش والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق في الموسم الماضى.

وقرر مسئولو الدراويش البحث عن مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق من الموسم الجديد، حال نجاح الإدارة في حل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق بشكل قوى.

انتهى تعاقد الاسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدارويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق المركز الثالث بعائد 2 مليون جنيه.

وقاد تامر مصطفى فريق الإسماعيلى في 15 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش تجت قيادته 14 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا، ونجح في تحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر والحصول على 2 مليون جنيه.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.