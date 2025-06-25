شكرا لقرائتكم خبر عن قلّة العروض تقرب عبد الله السعيد من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والذى ينتهى عقده مع ناديه، من التجديد، في ظل المفاوضات التي دخل فيها مسئولو الأبيض مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويرغب عبد الله السعيد في الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك، وهو مبلغ لن يعرضه على اللاعب إلا أندية استثمارية قادرة على ضم صفقات بمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذى لم يتلق عبدالله السعيد عروض من أندية استثمارية، بالتالى ستكون فرصته للتجديد مع الزمالك أكبر من أي وقت مضى.

وينتظر الزمالك عودة عبد الله السعيد من الإجازة التي يقضيها في الساحل رفقة أصدقاؤه حتى يتم إنهاء هذا الملف، بعد أن كانت المفاوضات بين الزمالك وعبد الله السعيد قبل تولى جون إدوارد المدير الرياضى للفريق، توقفت عند موافقة اللاعب على التجديد موسم، دون الوصول إلى اتفاق بشأن المقابل المادى.