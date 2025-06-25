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نادى الزمالك يقيد الفلسطينى عمر فرج فى القائمة الأولى للفريق

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نادى الزمالك يقيد الفلسطينى عمر فرج فى القائمة الأولى للفريق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 07:58 م

قام مسئولو نادى الزمالك بإدراج اسم الفلسطينى عمر فرج لاعب الفريق والمعار إلى ديجرفروس السويدى، ضمن القائمة الأولى للأبيض بالموسم الجديد  والمقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

ويرتبط عمر فرج بعقد مع الزمالك ممتد 3 مواسم قادمة، وتمت اعارته إلى ديجرفروس السويدى خلال يناير الماضى، وكان استقر على خروج اللاعب للإعارة مرة أخرى بالموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، حيث دخل الزمالك في مفاوضات مع أكثر من لاعب لضمه إلى الفريق في الميركاتو الصيفى.

وتعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم فى الانتقالات الصيفية الماضية، ثم تقرر خروجه للإعارة فى انتقالات الشتاء الماضية لفريق ديجرفورس السويدى، على أن تتم إعارته مرة أخرى بعد العودة من السويد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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