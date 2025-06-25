شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة اجتماعاتها المكثفة خلال الفترة الحالية في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك لضم أفضل العناصر التي تم ترشيحها من جانب الجهاز الفني للفريق الأول، ولجنة الاسكاوتنج التابعة للنادي.

وتقوم اللجنة بدراسة الملفات الفنية للاعبين المرشحين، ومتابعة التقارير الفنية والتقييمات الخاصة بكل لاعب، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مباشرة مع الأسماء التي يرى الجهاز الفني أنها تمثل إضافة حقيقية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل حرص إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على دعم الفريق بعناصر مميزة تتماشى مع استراتيجية النادي لبناء فريق قوي خلال الموسم الجديد.

وتؤكد اللجنة أنها تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع المدير الفني ولجنة الاسكاوتنج، لضمان التعاقد مع لاعبين يمتلكون الجودة الفنية والانضباط داخل وخارج الملعب، بما يسهم في بناء فريق قادر على تحقيق طموحات جماهير المحلة العريقة.