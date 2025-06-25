شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الشاطئية علي نظيره النيجر بنتيجة 2-0 في أولي مباريات البطولة الأفريقية القارية للكبار المقامة بالمغرب خلال الفترة من 23 وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، والمؤهلة الى بطولة العالم نوفمبر 2025 في استراليا.

تتكون البعثة المصرية من كل من المدير الفني للسيدات عاطف عادل ولاعبات المنتخب مروة مجدي وندا حمدي والمدير الفني للرجال أحمد عطا ولاعبي المنتخب يوسف الصافي ويوسف ذكى ويوسف ناصر وجورج موريس.

تشهد البطولة تأكيد حضور 88 ثنائيًا من السيدات يمثلون 22 دولة أفريقية و114 ثنائيًا من الرجال يمثلون 27 دولة أفريقية أيضاً.

الدول المشاركة في البطولة هى : مصر والمغرب وبنين وبوتسوانا وبورندي والرأس الأخضر والجزائر وتشاد وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومالاوي وجزر موريس وموزمبيق وناميبيا والنيجر وروندا ونيجيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا وزامبيا والسنغال.