شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعي وكريم نيدفيد علي أعتاب الرحيل عن الأهلي فى صفقات تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد لاعبي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن الصفقات التبادلية التي يرغب مسئولي النادي في إبرامها، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وخرج الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد من حسابات الأجهزة الفنية التي تولت تدريب الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع إدارة النادي للتفكير في تسويقهم والاستفادة من وجودهم للدخول ضمن الصفقات التبادلية، للمساهمة في تخفيض المقابل المالي الكبير الذي تطلبه أندية الدوري الممتاز للموافقة على بيع لاعبيها للأهلي.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.