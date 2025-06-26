شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يطلب 9 صفقات لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

طلب أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التعاقد مع 9 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر، وترفع من حظوظه في المنافسة على حصد مركز متقدم في جدول المسابقة بالموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في تدعيم مختلف المراكز في صفوف الاتحاد السكندري من أجل سد العجز في كل المراكز وتلبية احتياجات الفريق الفنية.

واستقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري على إنهاء الارتباط مع كل اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق بخلاف الثنائي مورو ساليفو وفان ديريك، حيث يرغب في بقاء الثنائي بعدما ظهرا بمستوى جيد مع زعيم الثغر في الموسم الماضي.

واستقر مسئولو الاتحاد على إنهاء الارتباط مع باقي الأجانب وهم ايمانويل ابياه وفليبي ناسيمنتو وموسى عبد اللاي وأوبين كرامو وصديق اسياكا مع بقاء الثنائي ساليفو وديريك.

وحدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.