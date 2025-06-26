حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 – 6 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 – 6 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، "الاستئناف" تحيل شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى "شئون اللاعبين".

"الاستئناف" تحيل شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى "شئون اللاعبين"

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

حسين الشحات يفاضل بين عروض قطرية وإماراتية للرحيل عن الأهلي

يفاضل حسين الشحات لاعب الأهلي بين أكثر من عرض خارجي للموافقة على أحدهما تمهيدا للرحيل عن القلعة الحمراء، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المشاركة الأساسية رفقة الفريق الأحمر.

المثلوثى خارج قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد

تاكيدا لما نشره الخليج 365 خلال الأيام الماضية عن استقرار الزمالك على عدم استمرار التونسى حمزة المثلوثى مع الفريق بالموسم الجديد، لم يدرج الزمالك اسم المثلوثى فى القائمة الأولى المقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

ننشر خطاب اتحاد الكرة برفض توثيق عقود نادي النجوم لإنهاء فوضى التعاقدات.. صورة

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا طلب نادي النجوم بتوثيق مجموعة من العقود المبرمة مع عدد من اللاعبين والأندية الأخرى، بدعوى مرور ثلاث سنوات على توقيعها دون تسجيل رسمي.

المصري يعلن عن تشكيل الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل الكوكي

وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

عمر الساعي وكريم نيدفيد علي أعتاب الرحيل عن الأهلي فى صفقات تبادلية

اقترب الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد لاعبي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن الصفقات التبادلية التي يرغب مسئولي النادي في إبرامها، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

عروض ليبية لـ"دونجا" الزمالك

اقترب نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الرحيل عن الفريق في ظل العروض التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبة النادى في تسويق اللاعب.