شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على لـ"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلى رسالة للجمهور عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب توديع الفريق الأحمر بطولة كاس العالم للإندية.

وجاء نص الرسالة كالتالى " بطولة للتعلم منها، مع العديد من الصعود والهبوط. بالتأكيد سأنظر إلى هذا بكل فخر وشرف عندما يمر بعض الوقت يجب أن نشكر جماهيرنا التي جعلتنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة، وهو أمر يستحق التقدير حقًا ولا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه - استمتعت بكل ثانية منه".

وكان سطر النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، اسمه بأحرف من نور في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن أحرز "هاتريك" تاريخيًا خلال نسخة البطولة عام 2025.

وبهذا الإنجاز، انضم أبو علي إلى قائمة مرموقة من أبرز نجوم كرة القدم الذين تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالمونديال الأغلى على مستوى الأندية.

يُعد هذا الإنجاز لوسام أبو علي علامة فارقة في مسيرته الكروية، كما أنه يمثل دفعة قوية للنادي الأهلي في مشواره بالبطولة، ويؤكد على الإمكانيات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، وقد لاقى هذا الأداء المبهر إشادة واسعة من الجماهير والنقاد على حد سواء.