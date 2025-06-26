شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج ومحمد على بن رمضان العمود الفقرى لوسط الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الارتياح انتابت الجهاز الفني لفريق النادى الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، بعد ظهور الثنائى أليو ديانج ومحمد على بن رمضان بمستوى مميز خلال مباريات الفريق في كأس العالم للأندية التي ودعها الأحمر من دور المجموعات.

وظهر التونسى محمد على بن رمضان في وسط الملعب بشكل رائع ومميز ونال استحسان الجميع، لما قدمه من مستويات كبيرة خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها بعد التعاقد معه من الدورى المجرى.

وأصبح بن رمضان لاعب لا غنى عنه في وسط الملعب بسبب قدراته الدفاعية والهجومية القوية في نفس الوقت، بالإضافة إلى مهاراته في المراوغة والتمرير السليم والدقيق للمهاجمين والجناحين.

كما تألق المالى أليو ديانج خلال مباراة الأهلى الأخيرة أمام بورتو البرتغالى بعدما حل بديلا للمصاب حمدى فتحى، وقدم أداء مميزا وكان سدا منيعا لمعظم هجمات بطل البرتغال، مما أكد بما لا يدع مجال للشك بأن مكانه أصبح محجوزا في وسط الملعب خاصة بعد رحيل حمدى فتحى وانتهاء إعارته.

ويشكل محمد على بن رمضان وأليو ديانج العمود الفقرى في وسط ملعب الأهلى، والذى سيمنح الأهلى قوة كبيرة دفاعيا وهجوميا خلال مباريات الموسم المقبل.