شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعين الأرجنتيني مارتن بلانكو مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تولى الأرجنتيني مارتن بلانكو تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة فى الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد خلال ساعات ، على ان يعاون بلانكو كلا من أحمد رمضان الجيزاوي مدرب عام، وأحمد شعلان رئيسًا للجهاز الإداري، وسعيد محمد «مورو» إداري الفريق، في إطار سعي الإدارة لتعزيز الفريق بعناصر شابة وطموحة

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية النادي لتشجيع الكفاءات الجديدة وضخ دماء شابة في المنظومة الفنية والإدارية، تماشيًا مع خطة التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع الألعاب الجماعية بالزمالك في الفترة الحالية.