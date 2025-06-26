شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من التعاقد مع جنش عقب نهاية عقده مع مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب نادى الاتحاد السكندرى من التعاقد مع محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن سبورت السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حرة لدعم زعيم الثقر قبل إنطلاق مباريات الموسم المقبل.

وكان محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن سبورت قد رحل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق .

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري قد اعلن تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:

أحمد سامى مدير فني

احمد سعيد أوكا مدرب

صلاح أمين مدرب

حسن نصر مدرب حراس مرمي

حمد ايمن هلال محلل أداء

و من المقرر تحديد و اختيار المعد البدني و كذلك الجهاز الإداري والطبى لاحقا عقب تحديدهم و اختيارهم من قبل أحمد سامى المدير الفني.

وحدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.